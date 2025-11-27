رونمایی از تجهیز موزههای آذربایجانشرقی به کیوآرکدهای دوزبانه
بخش تازهای از طرح تجهیز موزههای آذربایجان شرقی به کیوآرکدهای دوزبانه با حضور قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در موزه آذربایجان تبریز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رونمایی از تجهیز موزههای آذربایجانشرقی به کیوآرکدهای دوزبانه با هدف ارتقای تجربه بازدید و دسترسی سریع مخاطبان به اطلاعات تخصصی آثار فرهنگی اجرا میشود.
در گام نخست فرآیند تولید محتوای جامع برای تمامی اموال فرهنگی سه موزه شاخص استان شامل موزه آذربایجان، موزه قاجار و موزه مشروطه انجام گرفت و این مجموعهها نخستین موزههایی بودند که به کیوآرکدهای استاندارد مجهز شدند. بر اساس برنامهریزی انجام شده تولید محتوای فارسی و انگلیسی برای سایر موزههای استان نیز در حال تکمیل بوده و همزمان طراحی وبسایت اختصاصی برای ارائه این اطلاعات در قالبی یکپارچه پیش میرود.
با اسکن این کیوآرکدها بازدیدکنندگان میتوانند بدون واسطه به تاریخچه، تصاویر، توضیحات تکمیلی و نکات مهم مربوط به آثار فرهنگی دسترسی پیدا کنند امکانی که ضمن افزایش کیفیت بازدید، نقش موثری در معرفی دقیقتر میراث فرهنگی استان برای مخاطبان داخلی و گردشگران خارجی ایفا خواهد کرد.