آلودگی هوا به علت وقوع پدیده وارونگی به خصوص در ساعات اولیه صبح شدت پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آلودگی هوا پدیده غالب و پرتکرار روزهای مانده از فصل پاییز خواهد بود.
امیر انصاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: به علت وقوع پدیده وارونگی به خصوص در ساعات اولیه صبح آلودگی هوا در اراک و شهرهای صنعتی استان شدت پیدا میکند و این پدیده در روزهای باقی مانده از پاییز ادامه خواهد داشت.
رئیس مرکز بهداشت استان هم گفت: خارج نشدن از منزل بخصوص برای کودکان سالمندان مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینهای بهترین راهکار برای دور ماندن از خطرات آلودگی هواست.
دکتر جواد جواهری افزود: استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیتهای ورزشی در محیط باز، نوشیدن مایعات زیاد، مصرف میوه و سبزیجات و شستشوی حلق و بینی با آب نمک رقیق پس از مراجعه به منزل از مهمترین موارد بهداشتی در روزهای آلوده است.