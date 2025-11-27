آلودگی هوا به علت وقوع پدیده وارونگی به خصوص در ساعات اولیه صبح شدت پیدا می‌کند.

ساعات اولیه صبح، وارونگی و آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آلودگی هوا پدیده غالب و پرتکرار روز‌های مانده از فصل پاییز خواهد بود.

امیر انصاری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: به علت وقوع پدیده وارونگی به خصوص در ساعات اولیه صبح آلودگی هوا در اراک و شهر‌های صنعتی استان شدت پیدا می‌کند و این پدیده در روز‌های باقی مانده از پاییز ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز بهداشت استان هم گفت: خارج نشدن از منزل بخصوص برای کودکان سالمندان مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای بهترین راهکار برای دور ماندن از خطرات آلودگی هواست.

دکتر جواد جواهری افزود: استفاده از ماسک، پرهیز از فعالیت‌های ورزشی در محیط باز، نوشیدن مایعات زیاد، مصرف میوه و سبزیجات و شستشوی حلق و بینی با آب نمک رقیق پس از مراجعه به منزل از مهمترین موارد بهداشتی در روز‌های آلوده است.