دومین رویداد ملی موت کورت (دادگاههای شبیه سازی شده ) دانشگاه ارومیه با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رویداد موت کورت امسال در دانشگاه ارومیه با معرفی تیمهای برتر به کار خود پایان داد .
دبیراجرایی این رویداد گفت : درمون کورت امسال ۲۴ تیم شرکت کرده بودندکه پس ازداوری علمی ۸ تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و پس از دوروز رقابت ۴ تیم به مرحله نهایی رهسپار شدند.
رازی افزود: بعد از داوری قضات برتر و بررسی لوایح علمی انجام شده به ترتیب تیم دادبانان مقام اول را کسب کرد و تیمهای دانشگاه آزاد و دانشگاه ارومیه دوم و سوم شدند .
موت کورت یا دادگاههای شبیه سازی شده امسال به همت دانشگاه ارومیه ، دادگستری کل استان، کانون وکلای دادگستری واتاق بازرگانی برگزار شد .