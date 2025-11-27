



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری ۳ کلاهبردار خبر داد که با دسترسی غیرمجاز به شبکه اجتماعی یک شهروند، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از حساب رمز ارز او برداشت کرده بودند.

سرهنگ امیر حسین سلیمانی رئیس پلیس فتا فارس اظهار کرد: مردی ۳۵ ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیرمجاز شبکه اجتماعی توانسته‌اند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی او دسترسی و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پس از اقدامات فنی موفق شدند ۳ نفر را در یکی از استان‌های غرب کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی اعتراف کردند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تایید دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی خودشان را فعال کنند، گفت: بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی اکیداً خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی‌ها، از رمز‌های یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.