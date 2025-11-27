آیین میهمانی لاله‌ها همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته بسیج در مناطق مختلف استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج، هفته بسیج را یادآور ایثار، رشادت و جانفشانی دانست و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدای والامقام است.

سردار عسکری با بیان اینکه بسیج متعلق به همه مردم است افزود: این نهاد مردمی با روحیه جهادی جلوگاه اخلاص، خدمت بدون منت و مسئولیت‌پذیری است.

در پایان، حاضران در این مراسم با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.