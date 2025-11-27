سردار شهید حاجی زاده در کنار تربیت نخبگانِ نظامی در هوافضای سپاه، نقش موثری در تربیت معنوی و قرآنیِ کارکنانِ این حوزه داشت، طوری که توانست نیرو‌های هوافضای سپاه را به بالاترین درجۀ رقابت‌های قرآنیِ نیرو‌های مسلح برساند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بعداز ظهر چهارشنبه ۵ آذرماه تعدادی از اعضای جامعه قرآنی، فعالان و مسئولان عرصه‌های گوناگون قرآنی کشور به دیدار خانواده سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده؛ فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفتند.

سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده؛ از فرماندهان رده بالای نظامی بود که سحرگاه ۲۳ خرداد سال جاری و در پی حمله متجاوزانه رژیم غاصب صهیونیستی به همراه فرماندهان دیگری همچون سرداران شهید سلامی، باقری، رشید و همچنین دانشمندان هسته‌ای، چون شهیدطهرانچی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.