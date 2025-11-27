در آخرین روز از هفته بسیح، مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در شهرستان های مختلف استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم استان بویژه بسیجیان، خانواده های شهدا و ایثارگر در این آیین، با قرائت فاتحه و عطرافشانی قبور شهدا، بار دیگر با آرمان‌های شهیدان و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید پیمان کردند.

استان اصفهان در هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.