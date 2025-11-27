پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در مراسمی همزمان با هفته بسیج، نوزدهمین دفتر خبری صداوسیمای مرکز یزد و نخستین دفتر خبری در سطح اقشار و دستگاهها در کشور با حضور فرمانده سپاه الغدیر و مدیرکل صداوسیمای استان یزد در ستاد فرماندهی سپاه الغدیر افتتاح شد.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به توانمندیها و دستاوردهای بسیجیان، تولید برنامههای فاخر و اثرگذار توسط افراد متخصص را از اولویتهای سپاه دانست و گفت: با تغییر نگاه رسانهای باید این ظرفیتها بهدرستی منعکس شود. سردار غلامی تأکید کرد: «در جنگ رسانهای دشمن نیازمند ایجاد قرارگاه هستیم و رسانه نقش محوری در تربیت فرماندهان و مدیران توانمند دارد.»
مدیرکل صداوسیمای استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به نقش رسانه در جهاد تبیین گفت: در جنگ شناختی دشمن که بر ایجاد ناامیدی و القای ناکارآمدی مدیران متمرکز شده، رسانه ملی میتواند با برنامهریزی راهبردی در برابر توطئهها ایستادگی کند. کریمی با بیان اینکه توسعه دفاتر خبری در اقشار مختلف، شهرها و روستاها از سیاستهای مهم صداوسیمای مرکز یزد است، افزود: «سپاه و بسیجیان همواره در میدان پیشتاز بودهاند و رسانه ملی باید بازنمایی دقیق و درستی از این توانمندیها ارائه دهد؛ راهاندازی دفتر خبری در سپاه الغدیر این امکان را فراهم کرده است.»
وی با اشاره به افتخارات صداوسیمای استان یزد گفت: کسب رتبه نخست سیما، رتبه دوم صدا در بین مراکز استانها، راهاندازی بیشترین دفاتر خبری در کشور و ثبت بیش از یک میلیون بازدیدکننده در فضای مجازی از جمله دستاوردهای مهم این مرکز است.
سلطانی معاون خبر صداوسیمای مرکز یزد نیز با ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامههای خبری این مرکز، به فعالیت ۴۰ خبرنگار آزاد در شهرها و روستاها اشاره کرد و گفت: هر ماه دستکم ۵۰۰ خبر در دفاتر خبری تولید میشود. وی افزود: با افتتاح نوزدهمین دفتر خبری در سپاه الغدیر، برای نخستین بار در کشور دفتر خبری اقشار و دستگاهها ایجاد شده که زمینه انعکاس شایستهتر اخبار، دستاوردها و توانمندیهای بسیجیان و سپاهیان استان یزد را فراهم میکند.