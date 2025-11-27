پخش زنده
سازمان عفو بینالملل اعلام کرد با وجود آتشبس، رژیم صهیونیستی همچنان به نسلکشی فلسطینیان در نوار غزه ادامه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این سازمان در بیانیهای توضیح داد: «از زمان آتشبس در غزه، حداقل ۳۷۴ فلسطینی، از جمله ۱۳۶ کودک، در حملات اسرائیل کشته شدهاند».
شبکه «الجزیره» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «اسرائیل عمداً فلسطینیان در نوار غزه را در شرایطی از زندگی قرار میدهد که برای نابودی فیزیکی آنها طراحی شده است». در این بیانیه همچنین آمده است: «مقامات اسرائیلی با محدودکردن دسترسی به کمکهای بشردوستانه و خدمات اولیه، به سیاستهای وحشیانه خود در غزه ادامه میدهند».