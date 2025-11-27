به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» بیانیه ای به این شرح منتشر کرد: آمارهای حقوقی که به شهادت رسیدن بیش از نود و چهار بازداشتی فلسطینی را از آغاز جنگ نسل کشی علیه نوار غزه، در داخل زندان های رژیم اشغالگر تایید می کند، بیانگر خط مشی مبتنی بر جنایت سازمان یافته ای است که زندان ها را به میدان های کشتار مستقیم برای حذف فرزندان ملت مان تبدیل کرده است.

درباره خطرات ناشی از جنایات انسانی علیه اسرای قهرمان مان هشدار می دهیم؛ جنایاتی که روایات شاهدان و گزارش های معتبر حقوقی آن ها را تأیید می کند.

این جنایات شامل کتک زدن شدید، سوزاندن با آب جوش، حمله با سگ و تجاوز جنسی می شود. این اقدامات طبق احکام حقوق بشردوستانه بین الملل، جنایت جنگی تمام عیار است و ماهیت خونریز رژیم اشغالگر را نمایان می کند. شکنجه و آزار و اذیتی که این رژیم می کند با تمام قوانین و کنوانسیون های بین المللی مغایر است.

تأکید می کنیم ادامه سکوت کشورهای جهان در قبال این سطح از شکنجه وحشیانه و دادگاهی نکردن سران رژیم اشغالگر که بر این جنایات نظارت مستقیم دارند، به منزله دادن اختیار نامحدود به رژیم اشغالگر برای ادامه دادن به کشتار در داخل سلول های زندان است.

از کشورهای جهان، سازمان ملل، کمیته بین المللی صلیب سرخ، همه نهادهای حقوقی و قانونی و آزادگان جهان می خواهیم فورا دست به کار شوند و از همه اهرم های فشار استفاده کنند تا جنایات رژیم اشغالگر علیه اسیران متوقف شود و حقوقشان که همه منشورها و هنجارهای بین المللی آن ها را تضمین کرده است، تضمین شود.