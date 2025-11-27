پخش زنده
قرعهکشی جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی ایران حریفان خود را شناخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعهکشی مسابقات جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در گروه D با تیمهای مصر، مدافع عنوان قهرمانی، و ژاپن همگروه شد.
این رقابتها از ۱۸ تا ۲۳ آذر در مرکز خرید «اکسپرس اونیو» شهر چنای هند برگزار میشود. ۱۲ تیم در چهار گروه سهتیمی تقسیم شدهاند:
- گروه A: آفریقای جنوبی، جمهوری کره و هنگکنگ
- گروه B: هند، برزیل و سوئیس
- گروه C: مالزی، استرالیا و لهستان
- گروه D: ژاپن، ایران و مصر
مرحله گروهی از ۱۸ تا ۲۰ آذر برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله یکچهارم نهایی میشوند.