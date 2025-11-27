

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی مسابقات جام جهانی اسکواش برگزار شد و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در گروه D با تیم‌های مصر، مدافع عنوان قهرمانی، و ژاپن هم‌گروه شد.

این رقابت‌ها از ۱۸ تا ۲۳ آذر در مرکز خرید «اکسپرس اونیو» شهر چنای هند برگزار می‌شود. ۱۲ تیم در چهار گروه سه‌تیمی تقسیم شده‌اند:

- گروه A: آفریقای جنوبی، جمهوری کره و هنگ‌کنگ

- گروه B: هند، برزیل و سوئیس

- گروه C: مالزی، استرالیا و لهستان

- گروه D: ژاپن، ایران و مصر

مرحله گروهی از ۱۸ تا ۲۰ آذر برگزار خواهد شد و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.