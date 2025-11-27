پخش زنده
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: محدودیتهای ارزی یکی از مهمترین چالشهای تهیه، تولید و عرضه دارو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز در حاشیه بازدید از کارخانه سبحان انکولوژی رشت، با تشریح آخرین وضعیت تامین و تولید دارو در کشور، گفت: از سال گذشته برنامهریزی گستردهای برای تقویت ذخایر استراتژیک دارو انجام شده است و سازمان غذا و دارو تولیدات مازاد شرکتهای داخلی را خریداری و در انبارهای تحت نظارت ذخیره میکند تا در صورت کمبود، نیاز بازار داخلی بدون وقفه پاسخ داده شود.
وی با بیان اینکه برای تسریع روند تولید، بخشی از ضوابط حوزه دارو اصلاح شده و شرکتهای داروسازی با وجود محدودیتها به صورت مستمر فعالیت میکنند، افزود: در ماههای اخیر برخی شرکتها به دلیل مشکلات انتقال ارز نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
رییس سازمان غذا و دارو کشور همچنین از برگزاری نشستهای مشترک میان سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط برای رفع موانع حوزه دارو و تسریع روند تخصیص ارز خبر داد.
دکتر مهدی پیرصالحی، به موضوع قاچاق معکوس دارو اشاره کرد و افزود: پایشهای انجام شده در برخی استانها نشان میدهد به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت دارو در ایران با کشورهای همسایه، برخی اقلام دارویی را به صورت غیرقانونی از کشور خارج میکنند.
معاون وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه دارو در کشور، با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین میشود و همین فاصله قیمتی، زمینه سودآوری بالا برای قاچاقچیان ایجاد کرده است.
وی همچنین در باره عملکرد سامانه تیتک توضیح داد و گفت: این سامانه زنجیره تامین دارو را از مرحله تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی میکند، اما پس از تحویل دارو، کنترل سازمان محدود میشود.
معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه خروج دارو از مسیر رسمی بیشتر در شرایطی اتفاق میافتد که نسخههای جعلی وارد سیستم شده و یا دارو به افراد غیرمرتبط تحویل داده میشود، بنابراین تقویت نظارت بر اصالت نسخهها و هویت بیماران ضروری است.
دکتر پیرصالحی در پایان تاکید کرد: ایجاد فاصله منطقی نرخ ارز بین ایران و کشورهای همسایه و رفع مشکلات تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، اصلیترین راهکار برای کاهش انگیزه قاچاق و جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو از کشور است.