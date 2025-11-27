مراسم معنوی گلباران و عطرافشانی گلزار شهدای والامقام مرکز استان به مناسبت هفته بسیج امروز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا امروز پنج شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۴ در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده سید عباس (ع) بجنورد با حضور نماینده ولی فقیه در استان و فرماندهان نظامی و انتظامی، مسولین دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

فرماندهان و مسئولین حاضر در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر لزوم ادامه راه شهدا و حفظ ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.