در مراسمی با حضور مسئولان ورزش و بسیج استان از خانواده شهدای ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یک روز در میدان ورزش افتخار آفرین کشور بودند و یک روزه هم برای دفاع از خاک وطن افتخار آفرین ایران شدند.

ورزشکارانی که نه فقط قهرمان بلکه پهلوانان شجاع و با غیرت ایران عزیز بوده و هستند.

جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم سفاک صهیونیستی بر علیه کشور عزیزمان ایران نشان داد برای دفاع از خاک و ناموس وطن فرقی نمیکند چه کسی و در چه جایگاهی باشیم فقط کافی است نام ایران را بر قلب خود داشته باشیم.

قهرمانان پر افتخار و جان بر کفی که از من بودن گذشتند تا ما بودن ایرانی‌ها پایدار و سرافراز باشد

در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نزدیک به ۸۰ ورزشکار قهرمان از کشور عزیزمان به شهادت رسیدن که یک چهارم این شهدا متعلق به استان اصفهان هستند.

در جنگ تحمیلی ۸ ساله دفاع مقدس هم بیش از ۵ هزار ورزشکار به شهادت رسیدند که هزار و ۲۰۰ شهید آن شهدای ورزشکار استان اصفهان بودند.در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استان اصفهان هم ۱۷ ورزشکار تقدیم ایران اسلامی کرد.

در مراسم قدردانی از خانواده‌های شهدای ورزشکار چند اصله نهال هم به نیابت شهدای ورزشکار اصفهان هم کاشته شد.