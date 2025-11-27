فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: به دلیل پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به آتش بس، لبنان و ملت آن حق دارند هر اقدامی برای متوقف کردن دشمن متجاوز انجام دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان با صدور بیانیه‌ای پس از نشست هفتگی خود تاکید کرد لبنان و ملت آن حق دارند هر اقدامی که دشمن متجاوز را متوقف و از تعرض به حرمت و حاکمیت ملی آنان جلوگیری کند، انجام دهند. جامعه جهانی به دلیل محکوم نکردن تجاوز رژیم صهیونیستی علیه یک کشور، مسئولیت قانونی و سیاسی دارد و در قبال حفظ امنیت لبنان و حق آن برای پس‌گیری سرزمین‌های اشغالی مسئول است. یک سال تمام از آتش بس گذشت، اما از آن زمان لبنان در هیچ زمینه‌ای شاهد پایبندی اسرائیل به توقف تجاوزات نبوده است.

تجاوز اخیر اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت یک جنایت است و اقدامات رژیم اشغگر امنیت همه لبنانی‌ها را تهدید می‌کند. جنایات اسرائیل با حمایت مشکوک و همراهی دائم آمریکا که از ضمانت‌های خود سرباز زده است، انجام می‌شود. خون شهیدان مقاومت و ارتش، دشمن صهیونیست جنایتکار را به شکست و ناکامی در اهداف توسعه طلبانه خود وادار خواهد کرد. یک سال گذشت و مقاومت ما با صبر، به آنچه که مصلحت ملی در این مرحله ایجاب می‌کند، پایبند بوده است. دشمن نیز به بهانه تراشی و دلایل واهی برای نقض آتش بس در غزه ادامه می‌دهد.