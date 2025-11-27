آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار ساوه و اقوام ایرانی با هدف پایان دادن به خام‌فروشی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار ساوه و اقوام ایرانی در مسجد جامع تاریخی شهر ساوه برگزار شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم گفت: در کشور انار سالم و ارگانیک تولید می‌شود.

غلامرضا گل‌محمدی افزود: قدیمی‌ترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در ساوه قرار دارد و قوی‌ترین بانک ژنتیکی انار ایران با ۷۶۲ رقم و ژرم‌پلاسم، در همین شهرستان نگهداری می‌شود. از ۱۲ رقم تجاری انار که تاکنون در کشور به ثبت رسیده، چهارم رقم متعلق به ساوه و استان مرکزی است و هم‌اکنون در سطح وسیع کشت می‌شود.

محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه، به‌طور شفاف برای پایان خام‌فروشی، توسعه صنایع تبدیلی، بسته‌بندی، سورتینگ، سردخانه، پایانه‌های صادراتی و برندسازی محصولات کشاورزی هدف‌گذاری شده است. اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، کشاورزی ایران جهش تاریخی خواهد کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر بحران شدید خشکسالی و ضرورت نگاه ویژه دولت به کشاورزی منطقه، مهم‌ترین پیام‌های این رویداد ملی را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام محمد سبزی افزود: از ۱۱ هزار هکتار باغ انار شهرستان ساوه، متأسفانه نزدیک به ۳ هزار هکتار به دلیل تداوم خشکسالی‌های چندین‌ساله کاملاً خشک شده و باغداران با مشقت فراوان و هزینه‌های سنگین تنها توانسته‌اند درخت را زنده نگه دارند.

فرماندار ساوه نیز گفت: جشنواره‌ی ملی انار ساوه از ۶ لغایت ۱۶ آذرماه برپاست که در بخش نمایشگاهی این جشنواره ۲۰۰ غرفهبه انار و صنایه دستی و سوغات پیش بینی شده است.

در این جشنواره علاوه بر تجلیل از نفرات برگزیده رویدادملی فناورانه‌ی، باغداران نمونه انار ساوه، از گواهینامه‌ی ثبت رویداد ملی انار ساوه در فهرست رویداد‌های گردشگری ایران رونمایی شد.