



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم گلباران و عطرافشانی قبور مطهر شهدا به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج برگزار شد .

سرهنگ محمد علی جعفری فرمانده سپاه ناحیه بقیت الله شیراز گفت: به مناسبت آخرین روز هفته بسیج این مراسم هم زمان با سراسر کشور در گلزار شهدای مرکز استان با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معزز شهدا و مسؤلین و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

سردار ابراهیم بیانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس هم گفت: به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج صد‌ها برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی، در سراسر استان برگزار شده است .

وی ادامه داد : همچنین گلباران و عطر افشان قبور مطهر شهدا در هزار و ۲۳۶ گلزار شهدا در شیراز و شهرستان‌های استان و بخش‌ها و روستا‌های فارس برگزار شد و مردم با آرمان‌های شهدا تجدید میثاقی دوباره بستند