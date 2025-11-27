معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه دشمن وادار به پذیرش اقتدار ایران شد، گفت: نظام اسلامی در ادامه جنگ خود را برای نبردی فرسایشی آماده کرد و به صورت متوالی و از موشک‌های قدرتمندتر استفاده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رسول سنایی‌راد» معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا امروز (پنج‌شنبه) در همایش دوسالانه پیشکسوتان روحانی نیرو‌های مسلح در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در سالن همایش‌های کوثر با تبریک هفته بسیج، اظهار داشت: هر کس که دغدغه پیشرفت و عزت نظام اسلامی دارد، بسیجی است.

سردار سنایی‌راد: انسجام مردم پشت سر ولایت، دشمن را مجبور به توقف جنگ ۱۲ روزه کرد.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، جنگی ترکیبی چند لایه و مدرن با استفاده از همه تجارب گذشته و فناوری‌های نوین دشمن بود و لذا دشمن با زدن فرماندهان و دانشمندان و استفاده از عناصر نفوذی تغییر نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کرد.

سنایی‌راد با اشاره به بحران‌های پیش روی رژیم صهیونسیتی، افزود: صهیونسیت‌ها معتقدند که از این بحران‌ها خارج نمی‌شوند مگر اینکه به ایران ضربه محکمی بزنند به‌گونه‌ای که توان هسته‌ای و مشکی ایران نابود شود.

وی اضافه کرد: آنچه موجب شد دشمن دست به چنین خطایی بزنند یک اشتباه محاسباتی بود، و به‌عنوان مثال گمان می‌کردند رهبری جایگاه کاریزماتیک خود را از دست داده است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: مفروض دیگر دشمن این بود که جمهوری اسلامی بازوان قدرت خود را در منطقه از دست داده است. مفروض دیگر این بود که مردم ایران در شرایط اعتراضی به سر می‌برند و با کوچکترین جرقه به میدان می‌آیند.

وی ادامه داد: مفروض دیگر این بود که سلطنت‌طلبان آماده قیام هستند و با کوچکترین اقدام خارجی آنها نیز می‌تواند در این میدان فعال شوند. مفروض دیگر این بود که در بین نیرو‌های مسلح فقط فرماندهان همراه نظام هستند و بازدن فرماندهان این جریان قطع می‌شود.

سنایی‌راد گفت: دشمنان گمان می‌کردند با زدن شبکه یکپارچه پدافند و خط مقدم موشک‌های ایران، توان موشکی ایران از بین می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: البته دشمن برخی مسایل را محاسبه نکرده بود که اولین مورد آن نقش و جایگاه رهبری بود، دومین مسأله انسجام ملی با محوریت ولایت و هویت ایرانی اسلامی مردم ما بود. اشتباه دیگر دشمن نقش رزمندگان دهه هفتادی بود که حماسه‌ها و رشادت‌هایی از جنس آبشناسان و خرازی آفریدند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: در جنگ ۱۲ روزه از روز پنجم کاملا موازنه به نفع ایران اسلامی شد و این به واسطه نبرد عاشورایی رزمندگان اسلام بود به گونه‌ای که با وجود دیدن شهادت همرزم خود، داوطلبانه در میدان می‌ماند.

وی تاکید کرد: ما اقتدار را با شلیک موشک به منصفه ظهور رساندیم و این اقتدار در داخل تولید قدرت و در خارج تولید اعتبار می‌کرد لذا مردم جهان دیدگاه بسیار خوبی نسبت به ایران پیدا کردند که جلوه‌هایی از آن در حج و زیارت اربعین مشهود بود.

سنایی‌راد تصریح کرد: نظام اسلامی در ادامه جنگ خود را برای نبردی فرسایشی آماده کرد و به صورت متوالی و از موشک‌های قدرتمندتر استفاده شد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی میزان قابل توجهی از تخریب‌ها را برای اولین بار تجربه کرد، در صورتی که در جنگ‌های قبلی رژیم صهیونسیتی چنین حجم تخریبی را شاهد نبود و حتی در جنگ امنیتی نیز شکست را تجربه کرد.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: دشمن وادار به پذیرش اقتدار ایران اسلامی شد و لذا با واسطه کردن قطر، خواستار توقف جنگ شدند.

وی گفت: دشمنان گمان می‌کردند بازوان ایران اسلامی را زده‌اند در حالیکه امروز «صادقون» به عنوان جریان شفاف مقاومت در انتخابات عراق رای بسیار خوبی کسب کرد.

سردار سنایی‌راد گفت: امروز اگرچه حزب‌الله با چالش‌هایی مواجه است ولی نسبت به ۵-۶ ماه پیش وضعیتی متفاوت دارد. امروز دشمن احساس می‌کنند حتی مقبره سیدحسن نصرالله نیز الهام بخش شده است.

وی اضافه کرد: امروز لازم است با امید آفرینی و پرهیز از یاس، برون رفت از حالت نه جنگ و نه صلح و پذیرش مقطع جدید، حفظ آمادگی‌ها و دادن پیام قدرت به‌دشمن، افزایش تاب‌آوری، کار اقتصادی و جلب رضایت مردم به‌عنوان راهکار‌های پیشرو خود را آماده کنیم.

وی گفت: ایران اسلامی برای تحقق این راهکارها، ظرفیت‌هایی از جمله موقعیت ژیو‌پلیتکی، زبان فارسی و خصلت تمدنی حماسه ساز، جایگاه منحصر‌به‌فرد رهبری در بین مردم، تجربه کار فرهنگی اثر بخش، تجارب مواجهه با تحریم‌ها را در اختیار دارد.

همایش دوسالانه پیشکسوتان روحانی نیرو‌های مسلح در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری امروز با حضور روحانیون بازنشسته ارتش، سپاه، فراجا، وزارت دفاع به میزبانی مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های شهید صیاد شیرازی نیروی زمینی ارتش برگزار شد.