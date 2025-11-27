به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی امروز با حضور در کتابخانه مرکزی ارومیه از بخش‌های مختلف این مجموعه فرهنگی بازدید کرده و در جریان روند ارائه خدمات به مراجعان و نیاز‌های زیرساختی کتابخانه قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با تأکید بر اینکه کتابخانه‌ها محور اساسی توسعه فرهنگی هستند، گفت: توجه به زیرساخت‌های فرهنگی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های استان قرار گیرد و کتابخانه مرکزی ارومیه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز مرجع فرهنگی منطقه را دارد و حمایت از ارتقای آن در دستورکار قرار خواهد گرفت.

رضا رحمانی همچنین بر ضرورت تقویت منابع، گسترش برنامه‌های ترویج فرهنگ مطالعه و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین برای توسعه فضا‌های فرهنگی تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید از سالن‌های مطالعه، مخزن کتاب، بخش کودک و نوجوان، خدمات دیجیتال، سالن همایش و بخش‌های پشتیبانی کتابخانه دیدن کرده و مسائل مربوط به توسعه فضا و به‌روزرسانی تجهیزات را مورد بررسی قرار داد.