پخش زنده
امروز: -
تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دیدار رفت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دیدار رفت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به مصاف عراق رفت و با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ به پیروزی رسید.
بهنام یخچالی با کسب ۱۹ امتیاز، ۱ ریباند، ۶ پاس گل، ۳ توپربایی و کارایی ۲۴ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار له شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۴ - ۱۹ / ایران
کوارتر دوم: ۲۵ - ۸ / ایران
کوارتر سوم: ۲۷ - ۱۹ / ایران
کوارتر چهارم: ۲۲ - ۱۸ / عراق
دیدار برگشت این دو تیم نیز روز دوشنبه ۹ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.
اسامی بازیکنان حاضر در این دیدار به شرح زیر است:
۱. ارسلان کاظمی
۲. آرمان زنگنه
۳. بهنام یخچالی
۴. نوید رضاییفر
۵. محمدسینا واحدی
۶. مبین شیخی
۷. متین آقاجانپور
۸. مهدی جعفری
۹. محمدمهدی حیدری
۱۰. حسن علیاکبری
۱۱. سالار منجی
۱۲. پیتر گیریگوریان
اسامی کادر فنی:
سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی
محسن شاهعلی – سرپرست
فرزاد کوهیان– مربی
محمد کسایی پور– مربی
مهدی چراغی – مربی بدنساز
محمدجواد خانآبادی – فیزیوتراپ
الکساندروس ولیساراکوس - آنالیزور
مسعود صفری- آنالیزور
حسین دهقانی – تدارکات
طبق تصمیم فیبا در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار میشود.