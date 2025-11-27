به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دیدار رفت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ به مصاف عراق رفت و با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ به پیروزی رسید.

بهنام یخچالی با کسب ۱۹ امتیاز، ۱ ریباند، ۶ پاس گل، ۳ توپ‌ربایی و کارایی ۲۴ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار له شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۴ - ۱۹ / ایران

کوارتر دوم: ۲۵ - ۸ / ایران

کوارتر سوم: ۲۷ - ۱۹ / ایران

کوارتر چهارم: ۲۲ - ۱۸ / عراق

دیدار برگشت این دو تیم نیز روز دوشنبه ۹ آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان حاضر در این دیدار به شرح زیر است:

۱. ارسلان کاظمی

۲. آرمان زنگنه

۳. بهنام یخچالی

۴. نوید رضایی‌فر

۵. محمدسینا واحدی

۶. مبین شیخی

۷. متین آقاجان‌پور

۸. مهدی جعفری

۹. محمدمهدی حیدری

۱۰. حسن علی‌اکبری

۱۱. ⁠سالار منجی

۱۲. پیتر گیریگوریان

اسامی کادر فنی:

سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی

محسن شاه‌علی – سرپرست

فرزاد کوهیان– مربی

محمد کسایی پور– مربی

مهدی چراغی – مربی بدنساز

محمدجواد خان‌آبادی – فیزیوتراپ

الکساندروس ولیساراکوس - آنالیزور

مسعود صفری- آنالیزور

حسین دهقانی – تدارکات

طبق تصمیم فیبا در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار می‌شود.