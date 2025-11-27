پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۷ آذر در مساجد و مصلاهای همه شهرها و روستای گیلان با حضور پرشور مردم استان برگزار میشود.
همچنین نماز جمعه فردا در رشت به امامت آیت الله رسول فلاحتی، نمایندهی ولی فقیه در گیلان و امامِ جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، اقامه خواهد شد.