به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۷ آذر در مساجد و مصلا‌های همه شهر‌ها و روستای گیلان با حضور پرشور مردم استان برگزار می‌شود.

همچنین نماز جمعه فردا در رشت به امامت آیت الله رسول فلاحتی، نماینده‌ی ولی فقیه در گیلان و امامِ جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، اقامه خواهد شد.