به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن امامت دادگستری کل استان برگزار میشد گفت: انفال و بیت المال در دست مسئولان امانتی هستند برای نسل آینده و ید مسئولان در این بیت المال امانی می‌باشد لذا بایدهمگی در حفظ امانت امین و امانتدار باشیم.

عتباتی افزود: باید نگاه‌ها در صیانت از بیت المال دلسوزانه و مسئولانه باشد و همه در جهت صیانت و حفاظت از بیت المال تلاش کنند.

وی اضافه کرد: پیگیری‌هایی که مدیران استانی در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهند نشانگر نگاه صیانتی و حفاظتی آنها از بیت المال است و این روند باید باقوت و قدرت ادامه یابد تا هیچ کسی به خود اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را ندهد.

رئیس کل دادگستری استان حضور‌های میدانی و عملی را در پایش و رصد منابع طبیعی، ملی، منابع آبی، محیط زیست و اراضی ملی بسیار موثر در مقام دانست و گفت: مدیران با حضور میدانی می‌توانند در صیانت در بیت المال اشرافیت کامل داشته باشند.

عتباتی خطاب به مدیران تاکید کرد: پرونده‌هایی که له یا علیه بیت المال مطرح می‌شود باید تحت نظر مدیر آن مجموعه باشد و لحظه‌ای از آن غافل نشوند.

مقام ارشد قضایی استان هم به وضعیت دریاچه ارومیه هم اشاره و تاکید کرد: باید ذخایر و منابع آبی زیرزمینی و سطحی کاملاً تحت مراقبت باشد و همچنین اراضی اطراف دریاچه ارومیه که حریم آن می‌باشند هم باید کاملاً رصد شوند تا از تجاوز سوءجریان جلوگیری شود.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: صیانت از بیت المال شقوق مختلفی دارد و دستگاه قضایی بعنوان صیانت از حقوق عامه تکلیف دارد در همه شقوق ورود کند در جهت صیانت از آنها اقدامات لازم را معمول نماید.

مجیدی ادامه داد: یکی از شقوق مهم حقوق عامه وضعیت منابع آبی استان است که باید دقیقاً مورد رصد و کنترل باشد و در زمینه برداشت غیرمجاز آب به هیچ وجه مماشات نباشد و با متخلفان برخورد صورت گیرد.