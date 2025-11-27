همایش بیماری سلیاک با هدف بالا بردن سطح آگاهی پزشکان، متخصصان و بیماران در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همایش بیماران سلیاک با همکاری انجمن سلیاک لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سلامت استان در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد برگزار شد.

رئیس مرکز تحقیقات بیماری سلیاک کشور در این همایش گفت: بیماری سلیاک یک بیماری خودایمن دستگاه گوارش است که در اثر حساسیت به مصرف گلوتن موجود در غلات و جو بروز می‌کند و در افراد مستعد ژنتیکی، پرز‌های روده از بین رفته و جذب مواد مغذی همچون ویتامین‌ها و پروتئین‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

محمد رستمی نژاد، میزان شیوع این بیماری در استان لرستان را حدود ۱.۴ درصد عنوان کرد.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان هم با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی درباره این بیماری گفت: برای نخستین‌بار همایش بیماری سلیاک در لرستان برگزار شد تا بتوانیم گام مؤثری در آموزش، آشنایی و ارتقای سلامت مبتلایان به این بیماری برداریم.

محسن اسدبیگی اظهارکرد: صبح امروز کنفرانس آموزشی – علمی بیماری سلیاک در کودکان با حضور پزشکان و متخصصان برگزار و متخصصان گوارش، کودکان، تغذیه و پزشکان مرتبط آخرین یافته‌ها، روش‌های تشخیصی و نکات درمانی این بیماری را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: عصر امروز نیز پنجمین همایش کشوری بیماری سلیاک با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از خانواده‌های سلیاک استان برگزار شد که این استقبال، نشان‌دهنده ضرورت توجه به آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر در این زمینه است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان تأکید کرد: این مجموعه همچنان از برنامه‌های آموزشی و حمایتی مرتبط با بیماران سلیاک پشتیبانی خواهد کرد و بیمه سلامت آمادگی دارد در مسیر توسعه خدمات و حمایت‌های درمانی نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.

در این همایش سخنرانان به بیان تازه‌ترین یافته‌های علمی در حوزه تشخیص و مدیریت بیماری سلیاک پرداختند.