حمایت خانوادههای بسیجیان نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای خدمت رسانی بسیج دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان درآئین تجلیل از فرماندهان پایگاههای بسیج خواهران گلپایگان در جمع خانواده های آنان گفت : پشتیبانی و حمایت خانوادهها در کنار مسئولان پایگاههای بسیج نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای خدمت رسانی بسیج دارد.
سرهنگ سیدعباس میرکریمی افزود:همراهی مردم و نیروهای بسیج بزرگترین سرمایه است و نقش مهمی در سازندگی و رفع محرومیت دارد.
فرماندار گلپایگان هم در این مراسم با بیان اینکه بسیج و سپاه برای حفظ انقلاب اسلامی و صیانت از دستاوردهای آن ایجاد شده است؛گفت: دشمنان نیز به همین دلیل بیشترین حملات و توطئهها را متوجه این نهاد کردهاند.
علی اکبررضایی؛ با قدردانی از همراهی خانوادههای بسیجیان افزود: همسران و خانوادههای بسیجیان در دشواریها و مسئولیتهای سنگینی که بر عهده این نیروهاست همراه و شریک هستند و این همراهی ارزش فراوانی دارد.