سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی در جریان هجدهمین نشست مجمع اقلیتهای سازمان ملل متحد در ژنو، از رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با موضوع حقوق بشر انتقاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مخالفت برخی کشورهای غربی با کاندید کرد و سنی ایران برای ریاست بر فروم اقلیتها را نوعی تبعیض مبتنی بر ملیت و ناشی از الگویی نهادینه، ساختاری و سیتماتیک از تبعیض گسترده علیه مردم ایران عنوان نمود.
وی در جریان سخنرانی خود در این نشست تصریح کرد: ایران زادگاه حقوق بشر جهان است و منشور حقوق بشر کوروش کبیر و احترام به ادیان و فرهنگها مصداق این ادعا است.
نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویر سازیهای منفی و مغرضانهای که با عنوان وضعیت اقلیتها در ایران ارائه میشود، از نمایندگان سایر دولتها، سازمانهای غیر دولتی و اساتید دانشگاه حاضر در نشست دعوت کرد که به واقعیات جامعه ایران مراجعه کنند تا تصویری واقعی از همزیستی مسالمت آمیز و سازنده مردم ایران را کسب نمایند.
سارا فلاحی ضمن اشاره به مخالفت اخیر تعداد معدودی از کشورهای غربی با ریاست نامزد اهل تسنن و کرد زبان ایرانی بر مجمع اقلیتهای سازمان ملل، بیان داشت که این مخالفت در تداوم رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز این کشورها، بسیار غیر حرفهای و مغرضانه بوده است؛ به نحوی که علی رغم حمایت قاطع از جانب تمامی اعضای گروه آسیا-اقیانوسیه شورای حقوق بشر، این نامزد به واسطه تبعیض نظاممند گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، کنار گذاشته شد.