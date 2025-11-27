به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ژنو، سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مخالفت برخی کشور‌های غربی با کاندید کرد و سنی ایران برای ریاست بر فروم اقلیت‌ها را نوعی تبعیض مبتنی بر ملیت و ناشی از الگویی نهادینه، ساختاری و سیتماتیک از تبعیض گسترده علیه مردم ایران عنوان نمود.

وی در جریان سخنرانی خود در این نشست تصریح کرد: ایران زادگاه حقوق بشر جهان است و منشور حقوق بشر کوروش کبیر و احترام به ادیان و فرهنگ‌ها مصداق این ادعا است.

نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویر سازی‌های منفی و مغرضانه‌ای که با عنوان وضعیت اقلیت‌ها در ایران ارائه می‌شود، از نمایندگان سایر دولتها، سازمان‌های غیر دولتی و اساتید دانشگاه حاضر در نشست دعوت کرد که به واقعیات جامعه ایران مراجعه کنند تا تصویری واقعی از همزیستی مسالمت آمیز و سازنده مردم ایران را کسب نمایند.

سارا فلاحی ضمن اشاره به مخالفت اخیر تعداد معدودی از کشور‌های غربی با ریاست نامزد اهل تسنن و کرد زبان ایرانی بر مجمع اقلیت‌های سازمان ملل، بیان داشت که این مخالفت در تداوم رفتار‌های دوگانه و تبعیض آمیز این کشورها، بسیار غیر حرفه‌ای و مغرضانه بوده است؛ به نحوی که علی رغم حمایت قاطع از جانب تمامی اعضای گروه آسیا-اقیانوسیه شورای حقوق بشر، این نامزد به واسطه تبعیض نظام‌مند گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، کنار گذاشته شد.