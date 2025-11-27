رئیس جمهوری روسیه ادعا‌ها مبنی بر حمله احتمالی روسیه به اروپا را «دروغ» و «بی معنی» خواند و در ارتباط با طرح صلح اوکراین تأکید کرد: هیچ پیش نویسی از قبل وجود نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از تاس، ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری در حاشیه نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، گزارش‌هایی را که ادعا می‌کنند روسیه ممکن است به کشور‌های اروپایی حمله کند «بی معنی» و «دروغ» خواند.

رئیس جمهوری روسیه افزود: «مشکل است بگوییم آنها با چه انگیزه‌ای چنین حرف‌هایی می‌زنند، اما از نظر ما این ادعا‌ها کاملاً بی معنی و یک دروغ آشکار است. با این حال، اگر این موضوع در افکار عمومی غرب بزرگ‌نمایی شده و آنها مردم خود را ترسانده‌اند و شهروندانشان می‌خواهند بشنوند که ما قصدی برای حمله به اروپا نداریم، ما آماده‌ایم این موضوع را به هر شکلی که لازم باشد ثابت کنیم.»

پیش‌نویسی برای طرح صلح وجود نداشته است

رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در دیدار با مقام‌های آمریکایی مجموعه‌ای از پرسش‌ها و مسائل مربوط به جنگ اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما هیچ پیش نویسی برای طرح صلح وجود نداشت.

وی تأکید کرد: «هیچ پیش‌نویسی وجود نداشت. فقط مجموعه‌ای از سؤالات بود که پیشنهاد شده بود درباره آنها گفت‌و‌گو کنیم و در نهایت آنها را نهایی کنیم. همان‌طور که قبلاً هم علناً گفته‌ام فهرست ۲۸ بندی از طریق برخی کانال‌های ارتباطی به ما منتقل شد. ما نیز آن را بررسی کردیم.»

پوتین خاطرنشان کرد: طرف اوکراینی و آمریکایی پس از برگزاری نشستی در ژنو، تصمیم گرفتند که این طرح ۲۸ بندی را به ۴ بخش تقسیم کنند.

رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با مفاد این طرح گفت: «طرف آمریکایی تا حدودی مواضع روسیه را در نظر گرفته است، مواضعی که پیش و پس از نشست انکوریج مورد بحث قرار گرفته بود. در برخی موارد ما واقعاً باید بنشینیم و مسائل را به‌طور جدی مورد بحث قرار دهیم.»

ابوظبی پل ارتباطی مسکو و کی‌یف

پوتین تصریح کرد: حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی نیز ارتباط میان سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و اوکراین برقرار بوده است؛ این ارتباطات عمدتا برای مسائل انسانی از جمله تبادل اسیران برقرار می‌شود. ابوظبی به‌طور فعال به‌عنوان محلی برای این کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: «ما از دولت امارات متحده عربی به‌خاطر فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار داده‌اند، بسیار سپاسگزاریم. به لطف تلاش‌های آنها، صد‌ها نفر از جوانان ما، قهرمانان ما، به وطن بازگشتند.»

جنگ با عقب‌نشینی نیرو‌های اوکراینی تمام می‌شود

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به تلفات ۴۷ هزار ۵۰۰ نفری اوکراین در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که این جنگ تنها وقتی که نیرو‌های اوکراینی از مناطق اشغال شده عقب نشینی کنند، پایان خواهد یافت. در غیر این صورت، روسیه با نیرو‌ها و تجهیزات نظامی خود به این هدف دست خواهد یافت.

سفر هیئت آمریکایی به مسکو

پوتین در ارتباط با سفر هیئت آمریکایی به مسکو گفت: انتظار داریم این سفر اواسط هفته آینده صورت گیرد. این‌که چه کسانی در این سفر نماینده آمریکا خواهند بود، توسط رئیس‌جمهوری این کشور تعیین خواهد شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مسکو در حال تدوین بسته‌ای از اقدامات متقابل در صورت مصادره دارایی‌های روسیه توسط اروپا است.