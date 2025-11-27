احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان و محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره رقابت‌های بین المللی وزنه برداری جام فجر در حالی از امروز (پنجشنبه ۶ آذر ماه) در تالار وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده که محمد جلود، رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری نیز به تهران سفر کرد تا میهمان ویژه این رقابت‌ها باشد.

این برای دومین طی چند ماه اخیر است که رییس فدراسیون جهانی به ایران می‌آید. او پیش از این اواخر شهریور ماه به دعوت سجاد انوشیروانی، رییس فدراسیون وزنه برداری به تهران آمد تا ضمن بازدید از شرایط و امکانات سخت افزاری این رشته، دیداری هم با وزیر ورزش و جوانان داشته باشد.

مسابقات بین المللی وزنه برداری جام‌فجر باردیگر بهانه‌ای شد تا محمد جلود پای مذاکره با دکتر احمد دنیامالی بنشیند و در خصوص آینده وزنه برداری ایران در آسیا و جهان صحبت کند.

وزیر ورزش و جوانان شامگاه امشب در حالی در محل مسابقات وزنه برداری جام فجر حضور پیدا کرد که بعد از تماشای این پیکارها، به همراه سجاد انوشیروانی، محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارتخانه و حسین رضازاده، اسطوره وزنه برداری ایران نشستی با محمد جلود برگزار کرد.

محور اصلی گفتگوی طرفین به کسب امتیاز میزبانی یکی از مراحل رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس اختصاص داشت.

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که سفر رییس فدراسیون جهانی به کشور‌های مختلف به توسعه این ورزش کمک شایانی می‌کند، خطاب به جلود گفت: ما خرسندیم که شما شناخت و آگاهی دقیقی از وزنه برداری ایران دارید. وزنه برداری ایران به دنبال تغییر نسل است و برای رسیدن به این مهم نیاز به کمک فدراسیون جهانی دارد. یکی از حمایت‌های شما در این مسیر، اعطای میزبانی رقابت‌های مختلف به ایران است. ما آمادگی برگزاری رویداد‌های بین المللی را خواهیم داشت. مایلیم در این رابطه میزبانی یکی از مراحل انتخابی المپیک لس آنجلس را بگیریم.

وی ادامه داد: برنامه دیگر ملی پوشان وزنه برداری ایران حضور قدرتمند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویاست. ورزشکاران ما از هم اکنون سخت در تلاش هستند تا بتوانند به نتیجه‌ای قابل دفاع در این بازی‌ها برسند.

محمد جلود، رییس فدراسیون جهانی نیز با ابراز خرسندی از دعوت دوباره‌ای که ایرانی‌ها از او داشتند، گفت: ایران یک کشور تاریخی و با فرهنگ غنی است. من عراقی هستم و اشتراکات زیادی از گذشته بین عراق و ایران وجود داشته است. وزنه برداری ایران جزو اولین کشور‌های مدال آور در میادین جهانی و المپیک بوده است. هنوز بعد از سال‌ها، کشور‌های مختلف از من سراغ حسین رضازاده را می‌گیرند و می‌پرسند آن وزنه برداری که روی سینه‌اش «یا ابوالفضل» نوشته بود، کجاست. بعد از حسین هم سجاد انوشیروانی و‌بهداد سلیمی مدال‌های اول و دوم فوق سنگین جهان را در المپیک گرفتند. شاید ما دیگر مثل این‌ها را در دنیا نبینیم.

رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری در واکنش به درخواست ایران برای گرفتن امتیاز میزبانی یکی از مراحل مسابقات گزینشی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس توضیح داد: خود من به شخصه منتظر درخشش وزنه برداران ایرانی در المپیک آینده، بعد از تغییر نسلی که داشتند، هستم. برای اعطای میزبانی رقابت‌های گزینشی المپیک هم حمایت ویژه خواهم داشت و تلاش میکنم که یکی از مراحل انتخابی المپیک در قاره آسیا را به ایران بدهیم.

او در خصوص کیفیت برگزاری مسابقات جام فجر نیز افزود: این رقابت‌ها پایه و اساس رویداد‌های مهمتر برای ایران خواهد بود. جام این دوره در زمانی که ترافیک رویداد‌ها زیاد بود برگزار شد. امیدوارم سال آینده در فرصت مناسب تری برگزار شود که شاهد حضور تیم‌های بیشتری باشیم.

سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه برداری همچنین درخواست جذب یک مربی برجسته زن از چین برای تیم ملی بانوان کشورمان را مطرح کرد که رییس فدراسیون جهانی این اطمینان را داد مساعدت لازم را در این خصوص در گفت‌و‌گو با رییس فدراسیون وزنه‌برداری چین انجام دهد.