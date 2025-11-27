پخش زنده
امروز: -
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پیامی، درگذشت هنرمند پیشکسوت و خواننده اصیل گیلانی استاد ناصر مسعودی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن پیام سعید طاهری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
درگذشت استاد ناصر مسعودی، هنرمند نامدار و صدای ماندگار موسیقی اصیل گیلان، خبری اندوهبار و ضایعهای جبرانناپذیر برای فرهنگ و هنر این دیار است.
بیتردید، نقش برجسته و ماندگار ایشان در اعتلای موسیقی فاخر گیلکی و پاسداشت میراث شنیداری این سرزمین، در حافظه فرهنگی مردم گیلان و ایران برای همیشه ثبت خواهد ماند.
استاد مسعودی با هنر والای خویش، هویتی شنیداری برای این خطّه رقم زد و امانتدار اصالت، راوی فرهنگ مردم و نماد وقار و اخلاق هنرمندانه بود که نه تنها نسلهای متوالی را با نغمههای دلآویز گیلان پیوند داد، بلکه با آفرینش آثاری ماندگار، نقش بیبدیلی در ثبت، احیا و گسترش موسیقی بومی این خطّه ایفا کرد و نسلهای متعدد هنرمندان را با منش فروتنانه خود پرورش داد.
بیتردید فقدان این بزرگ مرد هنر، خلأیی جبرانناپذیر در حافظه فرهنگی گیلان و ایران به یادگار خواهد گذاشت.
اینجانب درگذشت این استاد گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، دوستداران و اصحاب فرهنگ و هنر گیلان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منّان برای روح پاک این مرد بزرگ علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.