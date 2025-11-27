پخش زنده
اشغالگران صهیونیست تهاجم نظامی گستردهای را به استان طوباس و شهرکهای اطراف آن آغاز کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین، اشغالگران صهیونیست تهاجم نظامی گستردهای را به استان طوباس و شهرکهای اطراف آن آغاز کردهاند. در این حمله بیش از ۸۰ وسیله نقلیه نظامی و بیلمکانیکی با پشتیبانی بالگردها مشاهده شد. نیروهای دشمن صهیونیستی این استان را کاملا محاصره و دستکم شش ورودی اصلی را مسدود کردند. آنها خانههای ۲۰ خانواده را به زور تخلیه و برخی از این خانهها به مواضع نظامی تبدیل شدهاند.
این عملیات تاکنون به زخمی شدن بیش از ده شهروند و دستگیری شصت فلسطینی منجر شده است. نیروهای اشغالگر تردد خودروها را متوقف کرده، خدمات اساسی را قطع نموده، جادهها را خراب و خطوط آب و برق را نابود کردهاند و از ورود خبرنگاران جلوگیری میکنند.