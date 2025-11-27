به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پیرانشهر گفت: کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، روند نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی و تولیدی را بررسی و نمونه‌برداری مشترک با آزمایشگاه‌های مذکور انجام دادند.

طه ایزان افزود: نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرستان به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد و در صورت آلاینده بودن، اخطاریه زیست‌محیطی برای صاحبان صنایع صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد یکی از وظایف سازمان محیط زیست است و ارائه خوداظهاری توسط کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی نیز با هدف شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک انجام می‌شود.