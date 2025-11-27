به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی قهرمانی گفت: با توجه به اینکه تسویه بدهی معوق تعدادی از مشترکین عمده شرکت گاز استان هرمزگان شامل برخی از صنایع بزرگ مستقر در استان با موانعی رو‌به‌رو شده بود با پیگیری استاندار هرمزگان و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، حدود ۸ هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق تسویه و به حساب خزانه واریز شد.

وی افزود: دستگاه قضایی استان در این خصوص ضمن برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان صنایع بدهکار و شرکت گاز، نسبت به اتخاذ تمهیدات و تدابیر قانونی لازم با توافق طرفین اقدام نموده است.

قهرمانی گفت: در نتیجه اقدام دستگاه قضایی با همکاری استانداری هرمزگان، هم اکنون مطالبات شرکت گاز استان به روز شده و این شرکت تقریباً مطالبه معوقی ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان نیز در این دیدار از نقش مؤثر و راهبردی دستگاه قضایی به منظور احقاق حقوق بیت‌المال با تسهیل روند وصول مطالبات معوق شرکت گاز استان قدردانی کرد.

رضا رفیعی افزود: همراهی و همکاری دادگستری هرمزگان موجب تسریع در پیشبرد برنامه‌های شرکت گاز استان و صیانت از سرمایه‌های عمومی شده است.