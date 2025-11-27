به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان بیش از ۳۰۰ متر تور دام ماهی‌گیری غیرمجاز را که بر بستر سد کانی‌سیب پهن شده بود، کشف و جمع‌آوری کردند.

طه ایزان افزود: مأموران یگان حفاظت با پایش شبانه‌روزی منطقه موفق شدند تور‌های پهن‌شده در سد کانی‌سیب را شناسایی و جمع‌آوری کنند. وی تأکید کرد: هرگونه صید در منابع آبی کشور تنها با اخذ پروانه رسمی سازمان حفاظت محیط‌زیست مجاز است و با متخلفان طبق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.