با هدف افزایش حجم تبادلات و تأمین نیاز‌های کشور، واردات گوشت از افغانستان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری در حاشیه بازگشت از سفر به هرات افغانستان در مرز دوغارون گفت: ایران علاقه‌مند به تأمین بخشی از نیاز‌ها از طریق افغانستان است و واردات گوشت از این کشور همسایه انجام خواهد شد.

وی افزود: گوشت تولیدی افغانستان ارگانیک و باکیفیت است و می‌توان با قیمت مناسب‌تر وارد کرد که با توجه به مصوبه دولت درخصوص تامین کالا‌های اساسی توسط استان‌های مرزی، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در دیدار با والی هرات طیف وسیعی از همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت مورد بررسی قرار گرفتند و پیشنهاد تاسیس شرکت سهامی زراعی مشترک ایران و افغانستان توسط بخش خصوصی دو کشور ارائه شد.

مظفری بیان کرد: این شرکت سهامی زراعی مشترک در راستای کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، ارتقای سطح دانش فنی در افغانستان و تامین نیاز‌های دو کشور فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد که نشست مشترک استانداران شرق ایران و غرب افغانستان برگزار شود تا از این ظرفیت با هدف بهبود تجارت و مناسبات میان ایران و افغانستان استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی مراودات اقتصادی ایران و افغانستان را از حجم بالایی برخوردار دانست و افزود: روابط خراسان رضوی و هرات به گونه‌ای است که باید دیدار‌ها و رفت‌وآمد‌های گسترده بین مقامات و فعالان دو کشور برقرار شود و سطح مبادلات توان ارتقا تا دو برابر میزان فعلی را دارد.

مظفری گفت: تعداد ۶ کارگروه مشترک همکاری میان خراسان رضوی و هرات با حضور مدیران دولتی در زمینه‌های مختلف فعال هستند و در این سفر اقدامات انجام‌شده در گذشته و زمینه‌های فعالیت در آینده را با همتایان خود بررسی کردند.

وی افزود: بخشی از اراده دو استان در ایران و افغانستان بر این است که روابط اقتصادی، صادرات و واردات کالا را افزایش دهند و می‌خواهیم تراز تجاری ایران به سمت واردات از افغانستان حرکت کند.