به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه فردا ۷ آذر ۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه‌ها حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نماینده مردم استان قم در مجلس شورای اسلامی خواهند بود.

اداره کل نیروی برق،شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه،کانون بسیج روانشناسان، بسیج دانشگاه علوم پزشکی، بسیج سازندگی ،معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیز‌های خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.

این هفته غرفه گفت‌و‌گو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازی‌های ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.

مهد آدینه هم در هنگام برگزاری نماز جمعه فعال است