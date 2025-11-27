پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده گدار خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: هنگام گشت مشترک محیطبانان پاسگاههای شهید هاشمی و شهید حنیفی، یک شکارچی غیرمجاز که در کمین شکار پرندگان وحشی بود شناسایی و دستگیر شد.
اکبر قائمی افزود: پیش از وارد شدن هرگونه آسیب به حیاتوحش، متخلف متوقف و یک قبضه اسلحه شکاری از وی کشف و ضبط شد.
وی تأکید کرد: با توجه به حساسیت منطقه گدار و افزایش تلاش شکارچیان غیرمجاز، گشتهای حفاظتی بهصورت منسجم و شبانهروزی ادامه دارد و با هرگونه اقدام غیرقانونی در حوزه شکار و صید بدون اغماض برخورد خواهد شد.