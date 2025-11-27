دولت ونزوئلا در واکنش به تعلیق پرواز‌ها از سوی چندین شرکت هواپیمایی بزرگ بین‌المللی که به بهانه هشدار‌های آمریکا صورت گرفته بود، مجوز فعالیت آنها را باطل کرد. مقامات کاراکاس این اقدام شرکت‌ها را همسویی با تروریسم دولتی آمریکا خوانده و هشدار داده‌اند هر ایرلاینی که پروازش را قطع کند، دیگر حق بازگشت نخواهد داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت نیکلاس مادورو در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت امتیاز پرواز خطوط هوایی معتبری همچون ایبریا (اسپانیا)، تاپ (پرتغال)، آویانکا و لاتام (کلمبیا)، ترکیش ایرلاینز (ترکیه) و گل (برزیل) را لغو کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که این شرکت‌ها تحت تأثیر هشدار‌های اداره هوانوردی فدرال آمریکا مبنی بر خطرناک بودن آسمان ونزوئلا، پرواز‌های خود به این کشور را به حالت تعلیق درآوردند.

موسسه ملی هوانوردی غیرنظامی (INAC) و وزارت حمل‌ونقل ونزوئلا اعلام کردند که لغو این مجوز‌ها به دلیل اقدام یک‌جانبه ایرلاین‌ها و بدون هماهنگی با مقامات کاراکاس بوده است. دولت ونزوئلا این حرکت را مشارکت در کمپین فشار و تروریسم دولتی واشنگتن علیه این کشور توصیف کرده است.

دیوسدادو کابیو، وزیر کشور و چهره قدرتمند دولت ونزوئلا، در برنامه هفتگی خود با دفاع از حق حاکمیت کشورش، موضعی سرسختانه اتخاذ کرد. وی گفت: این شرکت‌ها ۴۸ ساعت فرصت داشتند تا پرواز‌های خود را از سر بگیرند، در غیر این صورت برای همیشه از بازار ونزوئلا حذف خواهند شد. کابیو تأکید کرد که ونزوئلا اجازه نخواهد داد شرکت‌های خارجی با ساز آمریکا برقصند و هر زمان خواستند بیایند و هر زمان نخواستند بروند.

در حالی که غول‌های هوایی کنار رفته‌اند، برخی شرکت‌های منطقه‌ای مانند کوپا، وینگو، بولیویانا و ساتنا همچنان به پرواز‌های خود ادامه می‌دهند. همچنین شرکت‌های داخلی ونزوئلا نظیر آویور و کونویاسا فعال هستند. با این حال، شرکت‌های داخلی لیزر و استلار که به مادرید پرواز داشتند نیز مجبور شدند به دلیل هشدار‌های امنیتی مقامات اسپانیا، پرواز‌های خود را موقتاً متوقف کنند.

این جنگ هوایی در حالی رخ می‌دهد که حضور نظامی آمریکا در کارائیب افزایش یافته و واشنگتن مدعی است این اقدامات برای مبارزه با مواد مخدر است، اما کاراکاس آن را مقدمه‌ای برای تهاجم نظامی می‌داند.