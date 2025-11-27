به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، میهمانِ بسیجیان شهرستانِ شبسترِ آذربایجان شرقی بود.



حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی در همایش اقتدارِ بسیجیان شبستر، ارتش مردمیِ بسیج را یادگارِ امام راحل (قدس سرّه الشریف) عنوان کرد و گفت: درخت تنوند بسیج پس از گذشت ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران، هر روز تنومندتر و پرثمرتر از گذشته، بر شئون مختلف جامعه ایرانِ اسلامی سایه می‌افکند.

وی همچنین تفکر بسیجی را اثربخش‌ترین رویکرد در حل مسائل مهم کشور معرفی کرد.