به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین رونمایی و بهره‌برداری از سامانه نیکوکاری و توانمندسازی "راه نیکان" با اشاره به اینکه این سامانه از مهرماه امسال فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده و امروز در آذربایجان‌غربی رونمایی شد، گفت: این سامانه بستر جدیدی برای انجام فعالیت های‌مراکزنیکوکاری است.

علی کوهساری، با تأکید به اینکه هدف ما بکارگیری فناوری‌های نوین برای ارتقای خدمات نیکوکاری است، افزود: هدف دیگر از راه اندازی این سامانه، تجهیز گروه‌های مردمی به ابزار‌های روز و ایجاد سازوکاری شفاف، دقیق و عادلانه در توزیع کمک‌های خیرین است.

کوهساری، با اشاره به اینکه از این پس همه فرآیند‌های مرتبط با فعالیت مراکز نیکوکاری در بستر این سامانه انجام می‌شود، اظهارکرد: هفت هزار و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری فعال در کشور می‌توانند خدمات خود را در این سامانه ارائه دهند چرا که این بستر، امکان ارائه خدمت به مراکز و نیازمندان را با سرعت و دقت بیشتری فراهم می‌کند.

وی یادآور شد: سامانه "راه نیکان" یک نرم‌افزار کاربردی است که امکان شفاف‌سازی منابع و نظارت بر نحوه توزیع وجوهات خیرین را فراهم می‌سازد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان‌غربی هم با اشاره به عملکرد استان در حوزه مشارکت‌های مردمی گفت: امسال ۸۰۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی در استان جمع آوری شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن حاصل فعالیت و کمک‌رسانی مراکز نیکوکاری است.

مهرافروز افزود: در مجموع ۳۲۵ مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی فعال است که بیشترین آنها در ارومیه و خوی فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم زمینه حضور هرچه بیشتر مردم در فعالیت‌های نیکوکاری را فراهم کنیم که از این رو سامانه "راه نیکان" یکی از ابزار‌های مهم در مسیر شفاف‌سازی و جلب اعتماد نیکوکاران است.