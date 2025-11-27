پخش زنده
سامانه "راه نیکان" کمیته امداد امام در آذربایجانغربی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در آیین رونمایی و بهرهبرداری از سامانه نیکوکاری و توانمندسازی "راه نیکان" با اشاره به اینکه این سامانه از مهرماه امسال فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کرده و امروز در آذربایجانغربی رونمایی شد، گفت: این سامانه بستر جدیدی برای انجام فعالیت هایمراکزنیکوکاری است.
علی کوهساری، با تأکید به اینکه هدف ما بکارگیری فناوریهای نوین برای ارتقای خدمات نیکوکاری است، افزود: هدف دیگر از راه اندازی این سامانه، تجهیز گروههای مردمی به ابزارهای روز و ایجاد سازوکاری شفاف، دقیق و عادلانه در توزیع کمکهای خیرین است.
کوهساری، با اشاره به اینکه از این پس همه فرآیندهای مرتبط با فعالیت مراکز نیکوکاری در بستر این سامانه انجام میشود، اظهارکرد: هفت هزار و ۵۰۰ مرکز نیکوکاری فعال در کشور میتوانند خدمات خود را در این سامانه ارائه دهند چرا که این بستر، امکان ارائه خدمت به مراکز و نیازمندان را با سرعت و دقت بیشتری فراهم میکند.
وی یادآور شد: سامانه "راه نیکان" یک نرمافزار کاربردی است که امکان شفافسازی منابع و نظارت بر نحوه توزیع وجوهات خیرین را فراهم میسازد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی هم با اشاره به عملکرد استان در حوزه مشارکتهای مردمی گفت: امسال ۸۰۰ میلیارد تومان مشارکت مردمی در استان جمع آوری شده که ۵۰۰ میلیارد تومان آن حاصل فعالیت و کمکرسانی مراکز نیکوکاری است.
مهرافروز افزود: در مجموع ۳۲۵ مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی فعال است که بیشترین آنها در ارومیه و خوی فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم زمینه حضور هرچه بیشتر مردم در فعالیتهای نیکوکاری را فراهم کنیم که از این رو سامانه "راه نیکان" یکی از ابزارهای مهم در مسیر شفافسازی و جلب اعتماد نیکوکاران است.