

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از مسابقات بین‌المللی جام فجر که در تهران پیگیری می شود، مصطفی جوادی موفق شد نشان نقره این مسابقات را بدست آورد.

وی با ۱۴۶ کیلوگرم یکضرب، ۱۸۵ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۳۱ کیلوگرم به سه مدال نقره دست یافت.

نفرات برتر دسته ۷۱ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری بین المللی جام فجر به این شرح است:

۱. بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با ۱۵۰ کیلوگرم

۲. ماتراسولوف از ازبکستان با ۱۴۳ کیلوگرم

۳. سیف لامی از عراق با ۱۳۷ کیلوگرم

۱. بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با ۱۶۵ کیلوگرم

۲. ماتراسولوف از ازبکستان با ۱۶۷ کیلوگرم

۳. سیف لامی از عراق با ۱۵۵ کیلوگرم

۱. بنیاد رشیدوف از ترکمنستان با ۳۱۵ کیلوگرم

۲. ماتراسولوف از ازبکستان با ۳۰۵ کیلوگرم

۳. سیف لامی از عراق با ۲۹۲ کیلوگرم

نفرات برتر دسته ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری بین المللی جام فجر به این شرح است:

یک‌ضرب

۱.عبدوشوکوروف از ازبکستان با ۱۴۷ کیلوگرم

۲. مصطفی جوادی از ایران با ۱۴۶ کیلوگرم

۳.تورایف از ترکمنستان با ۱۴۵ کیلوگرم

دوضرب

۱.تورایف از ترکمنستان با ۱۸۷ کیلوگرم

۲.مصطفی جوادی از ایران با ۱۸۵ کیلوگرم

۳.عبدوشوکوروف از ازبکستان با ۱۷۴ کیلوگرم

مجموع

۱.تورایف از ترکمنستان با ۳۳۲ کیلوگرم

۲. مصطفی جوادی از ایران با ۳۳۱ کیلوگرم

۳.عبدوشوکوروف از ازبکستان با ۳۲۱ کیلوگرم