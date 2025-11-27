دولت ترامپ اعلام کرد که پردازش تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان را «فوراً و تا اطلاع ثانوی» متوقف کرده است و این تصمیم ساعاتی پس از بازداشت مردی افغان در واشنگتن به‌اتهام تیراندازی به دو عضو گارد ملی اتخاذ شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از نیویورک‌تایمز، اداره شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) چهارشنبه‌شب در اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این توقف شامل همه درخواست‌های مهاجرتی افغان‌ها ــ از پناهندگی تا دریافت گرین‌کارت ــ خواهد شد.

این گزارش افزود که در حادثه روز چهارشنبه، دو عضو گارد ملی از ایالت ویرجینیای غربی پس از تیراندازی یک مرد ۲۹ ساله اهل افغانستان در نزدیکی کاخ سفید به‌شدت مجروح شدند. فرد مهاجم که خود نیز آسیب دیده، در سال ۲۰۲۱ و تحت یکی از برنامه‌های مهاجرتی دولت بایدن برای خروج افغان‌ها پس از سقوط کابل وارد آمریکا شده بود.

در ادامه آمده است که USCIS در بیانیه خود نوشت: «از این لحظه، پردازش تمام درخواست‌های مرتبط با اتباع افغان متوقف می‌شود تا بازبینی کامل پروتکل‌های امنیتی و غربالگری انجام گیرد. حفاظت از خاک آمریکا و امنیت مردم هدف نخست ماست.»

این گزارش اضافه کرد که ترامپ نیز ساعاتی پیش از اعلام رسمی این دستور، در یک سخنرانی پس از حادثه گفته بود: «اکنون باید پرونده تک‌تک افرادی را که از افغانستان وارد کشور شده‌اند، دوباره بررسی کنیم.»

این گزارش افزود که توقف مهاجرت، ده‌ها هزار افغان را که برای ماندن در آمریکا تلاش می‌کنند، متأثر می‌کند؛ از جمله افرادی که درخواست پناهندگی، اقامت دائم یا دیگر مزایای مهاجرتی دارند و همچنین افغان‌هایی که طی ۲۰ سال جنگ به ارتش و دولت آمریکا کمک کرده و برای ویزای ویژه مهاجرت (SIV) اقدام کرده‌اند.

در ادامه آمده است که بسیاری از متقاضیان SIV همچنان در کشور‌های ثالث یا در داخل افغانستان در وضعیت نامشخصی گرفتارند. تصمیم دولت ترامپ برای محدود کردن پذیرش پناهندگان به سقف ۷۵۰۰ نفر در سال جدید مالی نیز شرایط آنان را دشوارتر کرده است.

این گزارش اضافه کرد که یک وکیل ارشد در «پروژه بین‌المللی کمک به پناهندگان» گفته است: «برنامه SIV یکی از آخرین مسیر‌های باقی‌مانده برای خروج افغان‌هاست و حتی مشخص نیست این مسیر نیز ادامه یابد.»

نیویورک‌تایمز در پایان نوشت که طبق برآورد «اندیشکده مهاجرت» در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۰۰ هزار افغان در آمریکا زندگی می‌کنند که بزرگ‌ترین تجمع‌های آنان در منطقه واشنگتن و شهر ساکرامنتوی کالیفرنیا قرار دارد.

با این حال، از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، میزان اسکان مجدد افغان‌ها کاهش چشمگیری داشته؛ به‌طوری‌که میانگین ماهانه ۳۱۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به یک‌سوم کاهش یافته و دولت ترامپ در ماه ژوئیه نیز حمایت‌های بشردوستانه از افغان‌های ساکن آمریکا را لغو کرده است.