به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین همایش ملی شناخت مفاخر خراسان‌شمالی با تکریم جایگاه ابوالعباس اسفراینی وزیر دانشمند ایرانی، گفت بخشی از ماندگاری ایران در قرون گذشته، به نهاد وزارت و اشخاص لایق و موثری، چون ابوالعباس برمی‌گردد.

وی افزود: آنان توانستند زبان فارسی را زبان امور اداری و دیوانی خود قرار دهند که این زبان، به تثبیت زبان فارسی در میان عموم می‌انجامد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کنار او، وزرا و دانشمندانی، چون بلعمی، عمیدالملک کندری، ابن سینا، خواجه نظام الملک و رشید الدین فضل الله، صاحب این جایگاه بودند.

صالحی بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی را بزرگداشت ایران توصیف کرد و گفت: میراث او و دیگر وزرای دانشمند ایرانی، نزد ما امانت است و حفظ آن مسئولیتی سنگین است.