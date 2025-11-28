پخش زنده
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس بر لزوم جبران افزایش قیمت کالاها و خدمات در استان زنجان از سوی دولت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی، از دولت خواست تا برای جبران این افزایش قیمت، مابهالتفاوت ریالی را به حساب مصرفکنندگان نهایی و افزایش حقوق کارگران واریز کند.
موسوی با تاکید بر لزوم ارائه خدمات با کیفیت و هزینه مناسب، تصریح کرد : دولت به جای ارائه خدمات با کیفیت کمتر و هزینه بالا در بخشهایی مانند آموزش و سلامت، میتواند از ظرفیت بخش خصوصی واقعی برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر بهره ببرد.
وی همچنین به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داد که در موضوع نهادهای دامی، با توجه به افزایش شدید قیمتها، تمهیدات لازم به نحو مطلوب اتخاذ شود تا مشکلات موجود حل و فصل شود.
موسوی در پایان از عملکرد دامپزشکی استان زنجان در کنترل بیماری تب برفکی قدردانی کرد و آن را اقدامی مثبت در راستای حفظ سلامت دامها و مردم استان دانست.