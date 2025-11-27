پخش زنده
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از مشاهده سه قلاده خرس قهوهای در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: چندی پیش اهالی روستای جِلیزجَند موفق به مشاهده و تصویربرداری از سه قلاده خرس شدند که این تصاویر به خوبی گویای حضور خرسها در ارتفاعات فیروزکوه است.
وی با اشاره به اینکه خرس قهوهای یکی از گونههای شاخص و ارزشمند حیات وحش کشور محسوب میشود گفت : مشاهده این گونه در فیروزکوه نشانهای روشن از پویایی و سلامت زیستگاههای این منطقه است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با قدردانی از همکاری اهالی روستا تأکید کرد: از شهروندان و طبیعتگردان انتظار داریم ضمن پرهیز از نزدیک شدن به حیات وحش، در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا بتوانیم ضمن پایش بهتر، امنیت مردم و حیات وحش را نیز حفظ کنیم.