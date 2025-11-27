پخش زنده
مرتضی نعمتی در دومین مبارزه خود در رقابتهای جهانی کاراته، نتیجه را به کاراتهکای قزاقستان واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مبارزات وزن منهای ۷۵ کیلوگرم مسابقات جهانی کاراته در قاهره، مرتضی نعمتی با نتیجه دو بر یک مقابل نورقنات آژیکونوف از قزاقستان شکست خورد.
نعمتی پیش از این دیدار، رایان تِلیلی از تونس را با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشته بود و حالا باید منتظر نتایج سایر مبارزات گروه چهارم باشد تا وضعیتش برای صعود مشخص شود.
رقابتهای جهانی کاراته در سالن اصلی مجموعه ورزشی قاهره دنبال میشود و مبارزات این وزن همچنان ادامه دارد.