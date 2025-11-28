\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u06f8\u06f8 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0627\u06cc\u062c\u0631\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0628\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0631\u0627\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n