معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور بر لزوم حفاظت از بافت‌های تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه بناب تاکید کرد.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی دارابی در سفر به شهرستان بناب و در نشست جمع‌بندی برنامه‌های میراث فرهنگی روستای تاریخی صُور را یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر جنوب آذربایجان شرقی دانست.

وی گفت:در این روستای ارزشمند بین ۲۰ تا ۳۰ کند سالم باقی مانده و در صورت نبود رسیدگی فوری خطر نابودی این میراث وجود دارد.

دارابی فعال‌سازی پایگاه حفاظتی روستا و تقویت نیروی انسانی را ضروری دانست و گفت:باید در کنار توسعه گردشگری، معیشت و اقتصاد مردم منطقه نیز دیده شود تا اهالی از منافع گردشگری بهره‌مند شوند.

قائم‌مقام وزیر توسعه زیرساخت و ایجاد راه مناسب را از الزامات این منطقه عنوان کرد و پیشنهاد داد روستای صور نیز به‌عنوان روستای گردشگری کاندید شود تجربه‌ای که مشابه آن در کندوان باعث رونق چشمگیر اقتصادی شد.

وی بر نقش مردم در حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: آموزش‌های لازم باید ارائه شود تا اهالی مدیریت امور روزمره مانند جمع‌آوری زباله را برعهده بگیرند.

در ادامه سفر علی دارابی از مسجد مهرآباد بناب بازدید کرد و خواستار آغاز فوری کاوش‌های تکمیلی شد.

وی اعلام کرد: تامین اعتبار این کاوش‌ها توسط وزارتخانه انجام خواهد شد.

دارابی گفت:۴۰ مسجد در کشور کاندیدای ثبت جهانی هستند و مسجد مهرآباد یکی از بهترین گزینه‌هاست اما مداخلات انجام‌شده در حریم آن می‌تواند پرونده ثبت جهانی را تهدید کند.

وی از فرماندار و شهردار خواست برای رفع این موانع با جدیت وارد عمل شوند.

وی افزود: مرمت مسجد قرمز بناب نیز در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

معاون وزیر بر تسریع در تکمیل پرونده ثبت جهانی کباب بناب تاکید کرد.

وی گفت: برنامه‌ریزی جشنواره سال آینده باید همین امروز آغاز شود و چند کشور منطقه نیز برای حضور دعوت شوند.

دارابی اعلام کرد:مدیر ویژه‌ای برای این پروژه تعیین می‌شود و او شخصاً از این پرونده در سطح بین‌المللی دفاع خواهد کرد.

وی خواستار تشکیل گروهی متخصص برای تهیه پرونده‌ای جامع و استاندارد شد.

قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی بناب گفت:این شهرستان مجموعه‌ای از اولین‌هاست از برج‌ها و چاقو‌های سنتی گرفته تا خانه‌های تاریخی، بازار مسگران و دوچرخه‌سواران به گفته وی این میراث باید در قالب کتاب‌ها و یادداشت‌های تخصصی منتشر شود.

دارابی همچنین بر اختصاص تسهیلات بانکی به زیرساخت‌های گردشگری تاکید کرد و خواست مسئولان شهرستان درخواست‌های خود را به‌صورت رسمی ارائه کنند.