تیم بسکتبال پاس کردستان در چارچوب هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال کشور و در دیداری معوقه به مصاف تیم پایش پارت شاهرود رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده استان در پایان این دیدار خانگی که در سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج برگزارشد با نتیجه ۹۲ بر ۶۰ از سد میهمان خود گذشت.
تیم بسکتبال پاس کردستان با کسب این پیروزی، صعودی ۳ پلهای در جدول ردهبندی رقابتهای لیگ برتر بسکتبال داشت.
تیم پاس، روز جمعه هفته آینده به مصاف تیم سوم جدول ردهبندی یعنی شهرداری گرگان میرود.