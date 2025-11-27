رئیس بیمارستان قدس قزوین در واکنش به گلایه والدین یک بیمار بستری درباره عدم رسیدگی پزشکان و ترخیص با تب، گفت: مراحل تشخیصی و درمانی به درستی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یک شهروند با ارسال تصویری به بخش خبری ۲۰ از روند درمانی نامناسب فرزندش در بیمارستان قدس گلایه کرد.

رئیس بیمارستان قدس قزوین در پیگیری بخش خبری ۲۰ گفت: پرونده پزشکی این بیمار به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی لازم مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی انجام شده است.

به گفته وی، بیمار با علائمی شامل تب، درد مفصل و شکایت‌های ویروسی مراجعه کرده و مراحل تشخیصی از جمله سونوگرافی مفصل جهت بررسی علت درد حاد، انجام شده است. اقدامات تخصصی توسط پزشکان متخصص، فوق تخصص عفونی و روماتولوژیست بیمارستان صورت پذیرفته که بر اساس آن، تشخیص اولیه، التهاب مفصل گذرا به دلیل بیماری ویروسی بوده است.

رئیس بیمارستان در تأکید بر نکته اصلی اظهار داشت: این بیمار در حین بستری در حال بازی بوده و پس از دریافت درمان و مشاهده روند بهبودی، والدین با رضایت شخصی و علیرغم توصیه پزشکان تصمیم به ترک مرکز درمانی گرفتند.

وی افزود که در مورد این بیمار، تشخیص بیماری حاد مطرح نبوده و روند درمانی مطابق الگوریتم‌های پذیرفته شده پیش رفته است.