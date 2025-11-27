به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته هفتم آذر ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.



به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش، ناخدا یکم قادر مرادزاده سخنران پیش از خطبه ها خواهد بود.



یک ساعت مانده به اذان محفل آدینه برگزار می‌شود و خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.