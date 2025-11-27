استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
جوانان آذربایجانشرقی سرمایه آینده استان هستند
استاندار آذربایجان شرقی حوزه جوانان را از اولویتهای مهم مدیریت استان دانست و گفت: توان و ابتکار جوانان آذربایجان شرقی سرمایهای ارزشمند برای آینده استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در دیدار با علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه آذربایجان شرقی در ورزش حرفهای، همگانی و قهرمانی اظهار کرد:استان هم در زیرساختهای ورزشی و هم در استعدادهای قهرمانی از استانهای شاخص کشور است و انتظار میرود با حمایت وزارتخانه این توان به شکل هدفمند تقویت شود.
وی با تاکید بر توسعه ورزشهای پایه و پویایی اجتماعی افزود: تقویت اماکن ورزشی، بهروزرسانی تجهیزات و افزایش فعالیت باشگاهها میتواند علاوه بر سلامت جامعه به شکوفایی اقتصادی و فرهنگی استان نیز کمک کند.
وی افزود:برنامه ما حمایت از اشتغالزایی، تسهیل مسیر کارآفرینی، توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیمسازیهاست.
علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با تاکید بر ظرفیتهای بالای استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی در حوزه ورزش و جوانان جزو استانهای فعال و تاثیرگذار کشور است و ما آمادهایم در برنامههای تخصصی جوانان و حمایت از طرحهای خلاقانه در تبریز شهرستانهای استان همکاری موثرتر و نزدیکتری داشته باشیم.
وی همچنین بر لزوم اجرای برنامههای مشترک میان وزارتخانه و استانداری آذربایجان شرقی در زمینه مهارت افزایی و نشاط اجتماعی جوانان تاکید کرد و گفت:هدف ما این است که جوانان استان بتوانند توانایی و انرژی خود را در مسیر توسعه استان به کار گیرند.